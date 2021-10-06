Россия успешно запустили гиперзвуковую ракету «Циркон» с атомной подводной лодки «Североморск». На той же неделе свои испытания провели Соединенные Штаты и Северная Корея, что говорит о начале новой гонки вооружений. Теперь она вышла на гиперзвуковой уровень, но суть от этого не изменилась, пишет вьетнамское издание Soha. Перевод этой публикации представляет портал discover24.ru.

Быстрее и опаснее

По своей сути гиперзвуковые ракеты не слишком отличаются от остальных. Однако если баллистический боезаряда летит через космическое пространство, но новое оружие делает это по прямой. Что позволяет гораздо быстрее достичь цели.

Кроме того, впечатляет скорость гиперзвуковых ракет. У Соединенных Штатов она достигает 5,5 Маха, а у России – 7-9 Махов. Из-за этого возникает вопрос – смогут ли средства ПВО и ПРО, которые отлично справляются с баллистическим и крылатым оружием, перехватить новые боезаряды.

Эксперты уверены, что нет. Они заявляют, что США уже сейчас должны разрабатывать новые системы для отслеживания и перехвата гиперзвуковых ракет. В противном случае Россия уйдет далеко вперед и угнаться за ней будет невероятно сложно.

Мода на гиперзвук

В настоящий момент испытания гиперзвуковых ракет провели только четыре страны – Россия, Китай, Северная Корея и Соединенные Штаты. Однако это не значит, что разрабатывают новое оружие только они. Похожие проекты реализуют Германия, Франция и другие страны, которым, впрочем, похвастать пока нечем.

Эксперты считают, что подобное оружие нужно далеко не всем. По сути, оно не приносит каких-либо плюсов к обороноспособности. России и Китаю гиперзвук нужен, чтобы преодолевать противоракетную оборону Соединенных Штатов и иметь над ними превосходство. В этом плане особенно опасна РФ, так как в процессе разработки «Циркона» она предусмотрела возможность его оснащения ядерным боевым блоком.

США вполне могли бы обойтись и без гиперзвука. У них имеется множество стратегических бомбардировщиков, если мощные корабли, которые вполне способны доставить ядерный заряд куда угодно. Однако они пытаются угнаться за РФ и Китаем, фактически устраивая гонку вооружений.

О Северной Корее можно сказать, что она пока очень далека от цели. Несмотря на то, что власти страны назвали ракету «Хвасон-8» гиперзвуковой, ее показатели скорости еще очень далеки от российских и американских. Поэтому она находится лишь на начальном этапе разработки новейшего оружия.

США беспокоит возможность использования ядерных боеголовок на «Цирконах». Поэтому они не только разрабатывают собственную гиперзвуковую ракету, но и попутно пытаются бороться с российской. Так, эксперт по вооружению Кэмерон Трейси, представляющий Стэнфордский университет, уверен, что гиперзвук должен быть включен в переговоры по контролю за ядерными вооружениями.