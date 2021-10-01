Запад продолжает анализировать российско-белорусские учения «Запад-2021», считая их самым масштабным мероприятием такого рода за последние годы. Эксперты вьетнамского издания Soha пишут, что некоторые маневры, проведенные армиями РФ и Беларуси буквально ошеломили НАТО.

Так, эксперты Североатлантического альянса были шокированы отработкой оперативного боевого развертывания и мощного удара по условному противнику сразу с четырех основных направлений. Этот маневр выделен из-за огромного количества задействованной в нем техники и других видов вооружений, а также из-за слаженности действий абсолютно всех воинских подразделений.

По мнению авторов статьи, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», РФ сумела преподать НАТО урок проведения настоящих военных учений, а также продемонстрировала, что ожидает любого противника, который рискнет вторгнуться на территории Беларуси или России.