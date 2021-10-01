После того, как Турция и Россия подписали соглашение о покупке системы противоракетной обороны С-400, США в одностороннем порядке исключили Турцию из международной программы истребителей F-35. Сейчас, после встречи с Путиным, Эрдоган потребовал для Турции соответствующих «компенсаций». Об этом сообщает китайская информационная сеть Southern Frontier на своем официальном аккаунте на портале QQ-Tencent. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

После встречи с президентом России Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил репортерам, что нет «пути назад» для соглашения между Турцией и Россией по закупке ЗРК С-400. Кроме того, Эрдоган сказал, что Соединенные Штаты должны либо поставить в Турцию истребители F-35, либо вернуть 1,4 миллиарда долларов, уже уплаченных Турцией по этой сделке, отмененной США.

Эрдоган намерен сделать запрос Байдену по покупке истребителей во время встречи G20 в Риме в октябре. По его словам, он также может обсудить с Байденом во время ноябрьской встречи по климату в Глазго, Шотландия, передачу этих истребителей или получение возмещения.

Эрдоган сказал: «Мы заплатили 1,4 миллиарда долларов США, что будет? Раньше мы не зарабатывали так много денег, и сейчас это не так просто. Нам либо отдадут самолет, либо вернут деньги».

На вопрос о планах Турции закупить больше систем С-400, несмотря на угрозу дальнейших санкций США, Эрдоган ответил: «Соглашение о системе противоракетной обороны С-400 все еще действует, и пути назад нет».

После того, как два года назад Турция приобрела российскую систему противоракетной обороны С-400, она была исключена из программы F-35, а ее представители министерства обороны также попали под санкции США. Соединенные Штаты решительно выступают против использования российских ракетных систем членами НАТО, заявляя, что это создает угрозу безопасности истребителей F-35.

Турция настаивает на том, что компоненты С-400 могут использоваться независимо, без интеграции в систему НАТО, поэтому это не представляет никакого риска.

Соединенные Штаты также ввели санкции в отношении закупок Турции в соответствии с законом 2017 года, направленным против России. Это первый случай, когда союзники США были наказаны в соответствии с Законом США о враждебных национальных санкциях (CAATSA).

Эрдоган также сказал, что в центре внимания его переговоров с Путиным на черноморском курорте были углубление оборонного сотрудничества между Турцией и Россией, включая сотрудничество в области авиационных двигателей, истребителей и подводных лодок. Он сказал, что Россия также сможет участвовать в строительстве второй и третьей атомных электростанций Турции и космических пусковых платформ.

По общему мнению, поездка Эрдогана в Сочи заключалась в основном для обсуждения ситуации в Сирии, где Турция и Россия соответственно поддерживали противоборствующие стороны в конфликте. Эрдоган по этому поводу заявил, что они с Путиным договорились «продолжить совместную работу по восстановлению спокойствия в Идлибе».