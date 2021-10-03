Турция упорно не хочет выполнять условия соглашений по Сирии, поэтому правительственные силы САР продолжают удары по боевикам, пишет портал Avia.Pro. Сообщается, что для новых атак была задействована тяжелая артиллерия, а также реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч».

Сирийская армия провела атаки по всей южной части провинции Идлиб. Спровоцировала ее переброска протурецких джихадистов в регион вместе с боевой техникой. Причем террористы появились в провинции практически сразу после заявления Анкары о деэскалации конфликта.

Уцелевшие боевики сейчас пытаются укрыться в северных районах региона. Большая часть техники, полученной от Турции, уничтожена. При этом артобстрелы, ракетные удары и бомбардировки российских ВКС продолжаются, что должно убедить Анкару в необходимости соблюдать договоренности.