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Турция упорно не хочет выполнять условия соглашений по Сирии, поэтому правительственные силы САР продолжают удары по боевикам, пишет портал Avia.Pro. Сообщается, что для новых атак была задействована тяжелая артиллерия, а также реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч».

Сирийская армия провела атаки по всей южной части провинции Идлиб. Спровоцировала ее переброска протурецких джихадистов в регион вместе с боевой техникой. Причем террористы появились в провинции практически сразу после заявления Анкары о деэскалации конфликта.

Уцелевшие боевики сейчас пытаются укрыться в северных районах региона. Большая часть техники, полученной от Турции, уничтожена. При этом артобстрелы, ракетные удары и бомбардировки российских ВКС продолжаются, что должно убедить Анкару в необходимости соблюдать договоренности.

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