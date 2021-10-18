Североатлантический альянс в последние годы делал все возможное, чтобы разорвать дипломатические отношения с Россией и все-таки добился своего. Высылка дипмиссии РФ стала последней каплей в чаше терпения, поэтому Москва ответила максимально грамотно и адекватно – она прекратила деятельность Военной миссии НАТО и Информационого бюро.

Этот шаг российского внешнеполитического ведомства прокомментировал парламентарий Леонид Слуцкий. Он заявил, что полностью поддерживает решение главы МИД Сергея Лаврова, так как США и НАТО лишь бесконечно говорят о необходимости диалога с РФ, а на деле занимают конфронтационную позицию и продолжают устраивать провокации.

«Мы были готовы к диалогу, но такой диалог возможен только на равноправной основе, а не с позиции силы», – подытожил депутат Госдумы РФ.

Напомним, что 6 октября Брюссель сократил численность российской дипмиссии при НАТО, В понедельник Сергей Лавров заявил, что РФ полностью прекращает постоянное представительство при Североатлантическом альянсе, а также закрывает всего его миссии в Москве.