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Читатели издания The Telegraph выразили недовольство британскими властями из-за ситуации, возникшей в Европе из-за высокой стоимости газа.

Как сообщается, сейчас одна тысяча кубического метра газа стоит в Европе более 1200 долларов. Из-за этого в комментариях к статье издания было заявлено, что Европой «руководят ослы», и, как было отмечено, доверять им нельзя даже магазинный прилавок.

Ещё один комментатор отметил, что «У Путина на первом месте Россия». В Европе же главным считают алчность, и в первую очередь думают о богатых, а остальная страна «пошла к чёрту». Кроме того, было предположено, что возникший кризис приведёт к тому, что Великобритания начнёт тратить больше средств на возобновляемые источники энергии, и это может лишь ухудшить положение.

Была отмечена и ситуация с «Северным потоком-2». Было заявлено, что Украина, когда перекрыла газопровод, переоценила свои возможности, в результате чего нанесла вред всей Европе. Читатели подчеркнули, что Украина начала требовать выкуп у Европы, а не Россия.

Авторы Financial Times недавно заявили, что в газовом кризисе в Европе виноватой является сама Европа. Как было заявлено, Евросоюз не выстроил автономную энергетическую систему, и сильно зависим от внешних поставок.

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