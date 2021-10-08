Американские истребители McDonnell Douglas F-15 Eagle, которые придут на смену палубным самолетам F-14, не смогут защитить авианосцы США от российских Су-57, уверен военный эксперт Константин Сивков.

Он пояснил, что командование ВМС Соединенных Штатов долго искало замену F-14. Отвергнуты были даже F-35, которые не удовлетворили высокопоставленных военных по цене. Поэтому выбор пал на F-15. Эти самолеты оказались гораздо дешевле «летающих компьютеров» и проще по конструкции.

Сивков отмечает, что кое-какие преимущества у этих истребителей есть, однако они вряд ли справятся с российскими самолетами пятого поколения Су-57. В настоящий момент разрабатывается их палубная версия, которая будет превосходить даже F-35 и F-22, которые США и их союзники считают лучшими в мире.

Кроме того, сейчас в активе РФ имеется еще и однодвигательный самолет Су-75, который уже к 2023 году должен совершить свой первый вылет. Этот истребитель также легко расправится с морской версией F-15.