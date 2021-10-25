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В сирийских СМИ отметили, что военные правительственной армии Сирии смогли остановить военный патруль американцев в северо-восточной части республики и заставить его повернуть обратно.

Отмечается, что американские военнослужащие попытались проехать в окрестности Эль-Камышлы, который расположен неподалеку от границы Турции и Сирии, однако на его пути встала группа сирийских военных. Они отметили, что дальше американцам двигаться неразрешено, поэтому им следует развернуться. Переговоры продолжались в течение нескольких минут.

Вскоре в небе появилась неизвестная боевая авиация, которая точно не принадлежала Соединенным Штатам. В итоге американцы вернулись в свои машины и поехали назад. Согласно имеющимся сведениям, это происшествие случилось на трассе М4, возле поселения Демхия Мезин. В Пентагоне пока никак не прокомментировали данный инцидент.

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