В сирийских СМИ отметили, что военные правительственной армии Сирии смогли остановить военный патруль американцев в северо-восточной части республики и заставить его повернуть обратно.

Отмечается, что американские военнослужащие попытались проехать в окрестности Эль-Камышлы, который расположен неподалеку от границы Турции и Сирии, однако на его пути встала группа сирийских военных. Они отметили, что дальше американцам двигаться неразрешено, поэтому им следует развернуться. Переговоры продолжались в течение нескольких минут.

Вскоре в небе появилась неизвестная боевая авиация, которая точно не принадлежала Соединенным Штатам. В итоге американцы вернулись в свои машины и поехали назад. Согласно имеющимся сведениям, это происшествие случилось на трассе М4, возле поселения Демхия Мезин. В Пентагоне пока никак не прокомментировали данный инцидент.