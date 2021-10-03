Протурецкие джихадисты хотят атаковать города на севере Сирии особыми ракетами, начиненными отравляющими веществами, сообщает портал Avia.Pro. Журналисты поясняют, что таким образом боевики надеются избавиться от российских и иранских военных на территории САР.

Интернет-ресурсы, которые контролируются террористами, пишут, что всего десяти таких боезарядов достаточно, чтобы режим встал перед боевиками на колени, а Тегеран и Москва в ужасе отозвали свой военный контингент.

Террористы не уточняют, о каких именно ракетах идет речь. Но издание SANA считает, что это специальные ракеты с отравляющими веществами, которые Турция недавно передала джихадистам.

«Пытаясь сфабриковать предполагаемый сценарий химической атаки и обвинить в этом сирийскую арабскую армию, террористы Джабхат ан-Нусра (террористическая группировка, запрещённая в России) с помощью иностранных военных перебросили партию ракет с токсичными головками в несколько районов на юге страны», – разоблачают сирийские журналисты коварные планы боевиков.

Единственным непонятным моментом в планах бомбить север страны является то, что ни Россия, ни Иран, не предпринимают с этого направления никаких действий.