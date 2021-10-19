Начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери прибыл в Москву с целью провести переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу, чтобы обсудить недавнюю ситуацию в Афганистане и подготовить подписание соглашения о поставках российского оружия. Об этом сообщает китайский портал Sina на основе информации иранского информагентства Fars. Перевод иностранных источников представлен изданием discover24.ru.

Sina по этому поводу напоминает: немногим ранее, на саммите ШОС в Душанбе в сентябре, было объявлено о начале процесса вступления Ирана в качестве нового члена этой организации. Многие эксперты полагают, что вступление в ШОС в качестве полноправного члена повысит региональный статус Ирана и расширит двустороннее сотрудничество стран-членов ШОС, включая Иран и Россию.

Эмбарго ООН на поставки оружия Ирану закончилось 18 октября прошлого года. Министерство иностранных дел Ирана выступило тогда с заявлением, что Иран может получить нужное ему оружие и технику из любого источника без ограничений, исходя из своих собственных оборонных потребностей. В заявлении также подчеркивается, что Иран не стремится приобретать «неконвенционное» либо другое оружие массового уничтожения, а также не будет осуществлять секретные закупки большого количества обычных вооружений.

До этого Иран импортировал из России большое количество вооружений, таких как подводные лодки, зенитные ракеты и основные боевые танки. Аналитики считают, что после снятия запрета Иран, как ожидается, будет закупать оружие у России и других стран для повышения своего оборонного потенциала. Однако с учетом таких факторов, как его собственные экономические условия и продолжающееся давление со стороны Соединенных Штатов, это будет затруднительно.

Иранское агентство Fars особо подчеркнуло: «Администрация бывшего президента США Дональда Трампа понесла досадное поражение после того, как не смогла продлить эмбарго на поставки оружия в Иран через резолюцию Совета Безопасности ООН. Россия и Китай проголосовали против предложения, а остальные 11 членов совета, включая Францию, Германию и Великобританию, воздержались».

Генерал-майор Мохаммад Багери, согласно сообщению Fars, заявил, что Исламская Республика Иран полна решимости расширять военное сотрудничество с Россией в соответствии с политикой администрации нового президента Эбрахима Раиси, которая придает особое значение Востоку и странам Азии.