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Ополчение самопровозглашенной ЛНР жестко ответило на попытку наступления украинских войск, рассказали авторы портала Avia.Pro. Они заявили, что по непроверенной пока информации со стороны ВСУ насчитывается не менее 20 погибших.

Все началось с нападения украинских военных сразу по нескольким направлениям. На одном из них они встретили ожесточенное сопротивление. Удары артиллерийскими установками калибра 152 миллиметра уничтожили огневые позиции ВСУ и большое количество техники и оружия.

Ополчение Луганской народной республики намерено и впредь жестко отвечать на любые попытки агрессии. Если Киев снова нападет и будет обстреливать населенные пункты Донбасса, его ждет настоящий ад.

Напомним, что Украина в среду начала наступательную операцию с использованием артиллерии и беспилотных аппаратов «Байрактар».

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