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Ханс Валльмарк, шведский парламентарий, отметил, что резкое увеличение цен на газ на энергорынке Европы связано с наличием огромного влияния на него со стороны «Газпрома».

Народный избранник подготовил обращение к Андерсу Игеману, главе Минэнерго Швеции, в котором рассказал об увеличении стоимости «голубого» топлива, что привело к резкому повышению платы за энергетические носители. Он отметил, что разные силы могут использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах, в том числе влиять на весь рынок. К примерам подобного влияния депутат отнес «Газпром».

В своем письме Валльмарк также спросил Игемана, планирует ли его ведомство осуществить какие-нибудь шаги, чтобы убедить Евросоюз принять меры, способные снизить возможности поставщиков газа по их влиянию на цены.

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