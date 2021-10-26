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Сергей Шойгу, руководитель оборонного ведомства РФ, отреагировал на заявление своей немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что НАТО готово воспользоваться ядерными ракетами в случае «агрессии» со стороны России.

Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что Москва понимает только язык силы, поэтому следует «припугнуть» ее атомным оружием. Глава Минобороны России посоветовал ей вначале получше разобраться в сложившейся обстановке и не спешить использовать натовскую военную технику, которая слишком сильно подобралась к российским рубежам.

Согласно словам Шойгу, Берлин лучше остальных знает, чем обычно заканчиваются такие действия для всей Европы, намекнув на итоги Второй мировой войны. В СМИ напоминают, что главная претензия главы оборонного ведомства ФРГ заключается в том, что российские войска активизировались возле восточных границ Североатлантического альянса.

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