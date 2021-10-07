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На территории Восточного военного округа создаются новые зенитно-ракетный и мотострелковый полки, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он пояснил, что необходимость в этих резервных подразделениях возникла из-за угроз национальной безопасности РФ.

Шойгу также рассказал, что еще в этом году Восточный военный округ получит более полутора тысяч единиц новейшей техники и оружия. Это позволит существенно повысить боеспособность входящих в него подразделений.

Министр заявил, что план боевой подготовки российской армии на 2021 год выполнен на все сто процентов. Ее эффективность увеличилась на 9% в сравнении с прошлым годом.

Также Шойгу отметил, что в Восточном военному округе намечено проведение 35 организационных мероприятий. Создание упомянутых выше полков относится именно к ним.

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