Слободан Самарджия, журналист сербского информагентства «Политика», отметил, что эпоха авантюр, совершаемых Соединенными Штатами, закончилась благодаря РФ.

Автор статьи отметил, что уход американцев из Афганистана является поворотным моментом. Ранее они считали себя неуязвимыми, а теперь ушли «в защиту», а их европейские союзники все еще пребывают в шоковом состоянии. США не собираются долго оставаться в подобной позиции и вскоре снова попытаются занять мировое господство, однако к тому времени правила игры полностью изменятся.

Эксперт считает, что многие союзники отвернутся от Вашингтона, а другие перейдут в стан врага или примутся за ведение своих игр. Последнее касается Индии, Японии и КНР. Тем временем Москва продолжает укреплять свои позиции. Самарджия отметил, что Владимир Путин смог превратить разваленную страну в одно из сильнейших государств на планете. При этом Россия нацелена на торговлю с другими странами, а не на войну с ними.