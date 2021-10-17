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Сербия недавно получила ещё одну партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление министра по инновациям Ненада Поповича.

Как было заявлено, партия препарата была доставлена в Сербию прошедшей ночью. Отмечается, что речь идёт и о первом, и о втором компоненте вакцины. Кроме того, указывается, что вакцина прибыла с фабрики «Генериум», которая располагается во Владимирской области.

Согласно заявлению Поповича, российская вакцина продемонстрировала 97-процентную эффективность. Кроме того, он сообщил, что «Спутник V» подходит и для тех людей, кто поставил два компонента любого препарата, в качестве третьей дозы.

В Сербии до завершения года, как указывается, должно быть произведено 4 миллиона доз вакцины по соглашению с Россией.

Недавно мы сообщали, что Сербия надеется получить российский газ по выгодной цене. Как заявил президент страны Александр Вучич, ему не стыдно обращаться с такой просьбой к Путину.

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