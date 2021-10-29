Сенатор Алексей Пушков высказался насчёт просьбы Польши понизить цены на газ.

Как сообщается, с соответствующей просьбой к «Газпрому» обратилась корпорация PGNiG. Согласно заявлению Пушкова, эта просьба весьма странная. Сенатор указал на то, что Польша всегда выступала против России по любым вопросам, связанным с газом.

Так, Польша всеми силами старалась не допустить возведения трубопровода «Северный поток-2». После 2022 года Варшава больше не планирует покупать у России газ. Среди других антироссийских действий Польши Пушков отметил её политику на международных площадках. Также он напомнил, что Польша пытается привести Украину в НАТО.

С учётом всего этого, как указал Пушков, страна не может просить уменьшить ей стоимость газа. Вне зависимости от принятого решения, как он подчеркнул, признательности от Польши ждать не стоит.

Недавно сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша проиграла в газовой войне против России. По его словам, данная битва стала бессмысленной тратой ресурсов.