Алексей Пушков, российский сенатор, отметил, что Варшава полностью продула в долгой борьбе против поставок газа из России в европейские страны. Он заявил, что данная битва стала бессмысленной тратой ресурсов.

На своем страничке в «Телеграме» член Совфеда отметил, что сейчас лишь одна Польша продолжает обвинять в возникшем в Европе энергетическом кризисе РФ, пытаясь также поддеть ФРГ. Однако, по мнению Пушкова, все эти действия оказываются безуспешными и опять же бессмысленными.

Российский политик отметил, что на международной арене Варшава основывает свои действия лишь на безмерной гордыне и эмоциях, не беря в расчет здравый смысл. Поэтому полученный результат является закономерным для Польши, считает Пушков. В СМИ напоминают, что на газовом рынке Европы все еще наблюдается хаос из-за высоких цен на «голубое» топливо.