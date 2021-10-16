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Очередная провокация ВМС США в Японском море была затеяна ради проверки боеготовности российских войск, заявил представитель Совета Федерации Андрей Климов. Так он прокомментировал попытку американского эсминца Chafee нарушить границу территориальных вод России.

По словам Климова, подобные провокации случались очень часто во времена холодной войны и сейчас возобновились снова. Совершая попытки прорваться на российскую территорию, американские военные наблюдают за тем, как действуют экипажи кораблей ВМФ, как осуществляется радиолокационная разведка, как реагируют морские и наземные силы.

Кроме того, целью подобных «заплывов» является демонстрация силы, желание показать, что США всегда рядом с границами РФ и по-прежнему представляют для них серьезную угрозу.

По словам сенатора, у России имеются все необходимые возможности для пресечения провокаций. Кроме того, у моряков ВМФ крепкие нервы, о чем отлично знают и американцы.

Напомним, что навстречу эсминцу «Чейфи» вышел большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», который вытеснил нарушителя, заставив его сменить курс.

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