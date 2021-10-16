Заявления нового главы правительства Японии Фумио Кисиды о необходимости изменить оборонную стратегию страны и допустить возможность превентивного удара по противнику – это не просто словесные провокации, уверен политолог Евгений Сатановский. Он заявил, что подобные речи когда-то произносил Адольф Гитлер, который потом затеял Вторую мировую войну.

Эксперт отметил, что Япония сейчас готовится к боевым действиям и намеревается вернуть все ранее принадлежащие ей территории. Россия должна серьезно относиться к заявлениям Кисиды и других японских политиков, так как Токио вполне может развязать Третью мировую войну.

«Япония в войну была не просто союзником Третьего рейха, но совершила такое количество военных преступлений и ответственна за смерть стольких десятков миллионов людей в Азии, что этого ей жители оккупированных ею стран и территорий вовек не забудут», – написал Сатановский.

По его словам, мирное соглашения Япония собирается подписать уже после новой войны, поэтому Москве уже сейчас нужно рассмотреть все возможные варианты нападения и разработать методы противодействия японской армии. Являющейся одной из самых сильных в своем регионе.