Германия уже как-то пробовала применить оружие против России, напомнил политолог Евгений Сатановский в ответ на заявление главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

На недавней встрече с коллегами из НАТО она высказалась в том духе, что Россия ведет себя крайне агрессивно в Балтийском и Черноморском регионах, поэтому страны Альянса должны усиливать ПВО и демонстрировать Москве готовность использовать против нее оружие.

Сатановский поинтересовался, готова ли Германия к таким же последствиям, к которым привел разговор с Россией с позиции силы в прошлый раз. А также заявил, что если НАТО развяжет войну, то ФРГ окажется одной из первых целей Москвы.

Также незавидной будет и судьба Североатлантического альянса, существование которого окажется под большим вопросом. Германия же и вовсе вряд ли сохранит свою государственность, если будет продолжать делать подобные заявления.