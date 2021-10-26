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Евгений Сатановский, военный эксперт, отметил, что при начале масштабного вооруженного конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом Германия станет первой страной, которую ждет полное уничтожение.

В настоящий момент времени ФРГ в плане боевого потенциала считается самым сильным государством Евросоюза и важным союзником Соединенных Штатов на континенте. Поэтому РФ в случае войны первым делом нанесет удар ядерными ракетами именно по немецким городам и военным базам.

Политолог напомнил, что в немецких складах хранятся большие запасы американских крылатых ракет и ядерных бомб, предназначенных для стратегических бомбардировщиков. Единственная цель для использования этого оружия является РФ. По этой причине Москва в первую очередь попытается ликвидировать данную угрозу.

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