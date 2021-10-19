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На новостном сайте «Авиа.про» отметили, что самолет американских ВВС мог быть причастен к нападению на российскую авиабазу «Хмеймим» с использованием самодельных дронов.

Отмечается, что неподалеку от позиций сирийской правительственной армии рухнул беспилотник, который совершил попытку ударить по военным. Его удалось остановить с помощью систем радиоэлектронной борьбы. При этом указывается, что в ходе данного нападения неподалеку от военной базы пролетало воздушное судно ВВС Соединенных Штатов.

Эксперты считают, что это может указывать на то, что американцы помогали боевикам в наведении их самодельных БПЛА. Они добавили, что в ходе недавних атаках на «Хмеймим» с применением дронов в воздухе тоже был замечен американский самолет. Россия неоднократно обвиняла США в помощи террористам.

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