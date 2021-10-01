Татьяна Бакальчук, которая является богатейшей россиянкой, недавно родила двойняшек.

Как отмечается, 45-летняя Бакальчук основала магазин Wildberries. Состояние семьи оценивается в 13,1 миллиарда долларов. Год назад Бакальчук признали самой богатой россиянкой.

О рождении детей предпринимательница заявила на форуме Woman Day во время сессии, темой которой стала гендерная ситуация. В настоящее время в семье семь детей. Отмечается, что семья вошла в список наиболее многодетных семей среди миллиардеров в России.

Больше всего детей у Романа Авдеева – владельца Московского кредитного банка. У него 23 ребёнка. На следующем месте депутат Андрей Скоч, у которого в семье десять детей.

Недавно мы сообщали, что миллиардер Джефф Безос вложил средства в стартап Altos Labs. Эта биотехнологическая компания, которая изучает вопросы старения.