Джефф Безос, который является самым богатым на планете человеком, вложился в стартап Altos Labs.

Как сообщается, это биотехнологическая компания, которая занимается изучением старения. Кроме того, учёные компании планируют создать технологию, которая сможет «перепрограммировать» клетки человеческого организма, чтобы бороться с процессом старения. Эта технология была разработана японским учёным Яманакой Синъи.

Пока что стартап нанимает учёных. Известно, что работать в компании согласился биолог Хуан Карлос Изписуа Бельмонте. В частности, он занимался скрещиванием эмбрионов человека и обезьяны. Согласно его расчетам, жизнь человека возможно увеличить на 50 лет.

Кроме Безоса, в стартап вложился российский миллиардер Юрий Мильнер.

Ранее специалисты из Израиля открыли способ, благодаря которому можно замедлить старение клеток организма. Речь идёт об особых сигналах, которые мешают выработке в костном мозге новых клеток.