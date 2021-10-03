Халит Еребакан, исследователь из Турции, в ходе беседы с журналистами Sabah отметил, что продолжительность человеческой жизни во многом зависит от микробиоты кишечника.

Согласно его словам, кишечник необходим не только для переваривания употребляемой человеком пищи. В этом органе живет огромное количество разнообразных бактерий и микробов, с помощью которых организм борется с опасными патогенами. От него также зависит эффективность медицинских препаратов, выработка важных веществ, включая витамин К, и работа иммунной системы.

Здоровый кишечник также снижает риск появления онкологических болезней. Наибольшую пользу данный орган может принести при значительном разнообразии его микробиоты. Чтобы добиться этого, необходимо вести здоровый образ жизни. Следует обязательно следить за своим рационом, добавив в него овощи, цельные злаки и фрукты.