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Михаил Саакашвили, экс-лидер Грузии, опубликовал на своей страничке в «Фейсбуке» сообщение о том, что ему все еще не назначили первые слушания в суде.

Согласно словам политика, он был арестован на основании 2-х судебных приговоров, не признаваемых мировым сообществом, и одного ордера по 2-м делам, расследование которых все еще незавершенно. Саакашвили добавил, что в законах страны прямо указано, что его следует тут же доставить в суд, но время первого заседания до сих пор не назначено.

По мнению бывшего грузинского президента, это связано с новым туром голосования в стране, так как его фракция ЕНД может победить партию власти во многих крупных поселениях. Саакашвили считает, что задержка слушаний в суде является попыткой не позволить ему появиться на публике в ближайшие дни.

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