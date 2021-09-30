Российский ПФ рассказал о прибавках и выплатах, на которые пенсионеры могут рассчитывать в октябре 2021 года. Ниже приводится информация о них, однако следует помнить, что суммы могут отличаться в разных регионах страны.

Именно регионы в этом году принимают решение о дополнительных выплатах ко Дню пожилого человека, который традиционно отмечается 1 октября. Сумма этих доплат или предоставление ценных подарков вместо денег зависит от региональных властей.

Все пенсионеры России, которым в октябре исполнится 80 лет, единоразово получат по 6 тысяч рублей.

Кроме того, на фиксированную доплату к пенсии смогут рассчитывать те граждане России, которые полностью выработали северный стаж. Сумма надбавки для них составит 9 000 рублей.

Напомним, что в сентябре государство выплатило всем без исключения пенсионерам по 10 тысяч рублей. Эти средства доставлялись на дом почтальонами либо перечислялись на банковские карты.