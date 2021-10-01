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В сети ирландских рыбаков попало оборудование для отслеживания подводных лодок, пишет портал Avia.Pro. Радиогидроакустический буй РГБ-1А, который принадлежит Морской авиации российского флота, находился всего в 20 километрах от побережья Ирландии.

Аппаратуру из Кельтского моря выловило рыболовецкое судно. По словам экспертов, пассивный буй РГБ-1А обладает способностью устанавливать точное местоположение подводных лодок, ориентируясь на шум, издаваемый их двигателями после погружения. Кроме того, по радиоканалу это оборудование передает координаты субмарины.

Эксперты также отмечают, что ВМФ России вряд ли использовал только один радиобуй, чтобы следить за западными подводными лодками. Скорее всего самолеты морской авиации разбросали у берегов Великобритании и Ирландии несколько десяткой таких устройств.

Использование Россией подобной аппаратуры говорит о том, что она внимательно наблюдает за действиями Запада и своевременно получает информацию о любых возможных угрозах с его стороны, подытожили эксперты.

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