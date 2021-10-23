Если украинский политик Алексей Арестович, заявивший недавно о возможных терактах и диверсиях в Крыму, выражал точку зрения своего патрона Владимира Зеленского, то у Киева могут возникнуть серьезные проблемы. Организация диверсионных операций автоматически сделает Украину страной-террористом и даже кураторы из НАТО не захотят ей помогать, уверен депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек.

Он поинтересовался, высказывал ли Арестович свою личную позицию или транслировал слова президента Украины Зеленского. Если второе, то никаких разговоров с Киевом уже не будет.

«Только действия, и очень жесткие. И никакое НАТО не поможет, да и не станет помогать. А если это личная позиция Арестовича, то можно оценить глубину падения украинских элит, которые берут на работу оголтелых экстремистов», – заявил парламентарий.

Он также отметил, что пафосный Арестович вполне мог сделать такое заявление в пылу очередного припадка национализма. Сам он вряд ли будет участвовать в диверсии и сидеть за нее в российской колонии строго режима, а говорить можно что угодно.