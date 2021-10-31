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Польша и Украина грешат постоянными антироссийскими высказываниями, но когда дело доходит до газа, начинают просить пойти им на уступки. Так, украинский президент Владимир Зеленский назвал «грязным» российское топливо, однако сейчас просит увеличить транзит через территорию своей страны.

Польша, которая ранее выиграла у России суд и привязала цену на газ к спотовым площадкам европейского континента, сейчас поняла, что это не так выгодно, как казалось ранее. Теперь ее газовый оператор PGNiG обращается к РФ с просьбой снизить цены. Кроме того, Варшава хочет получать топливо не через «Северный поток-2», который вскоре будет введен в эксплуатацию, а через Украину.

Украина сейчас вполне может столкнуться с серьезными проблемами, так как в ее хранилищах осталось всего около 11 миллиардов кубометров голубого топлива. Польша, при реальном потреблении около 18 млрд закупает у России только 10. Причем 8,7 из них – на условиях «бери или плати».

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