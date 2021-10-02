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Уничтожение авианосца ВМС США – непростая, но выполнимая задача для российского флота. В его распоряжении имеются и гиперзвуковые ракеты, и другие современные боезаряды, атака которых отправит такой корабль на дно. Однако есть ряд проблем, из-за которых Россия оставит уничтожение авианосцев на самый крайний случай.

Первая из этих сложностей связана с экологией. На авианосцах установлены атомные силовые установки, поэтому во время атаки существует высокий риск их повредить. Это приведет к загрязнению океана радиоактивным топливом и нанесет значительный ущерб окружающей среде.

Авторы китайского издания Sohu, перевод статьи в котором представил портал «ПолитРоссия», пишут, что еще одна проблема кроется в гордости американцев за свои авианосные корабли. Уничтожение одного из них вызовет ответную атаку. Причем можно не сомневаться, что в качестве оружия возмездия США выберут ядерную боеголовку. Поэтому последствия могут навредить всей планете и стать причиной настоящей катастрофы.

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