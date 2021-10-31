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Россия подняла в небо истребитель Су-35 для перехвата турецкого беспилотного аппарата Anka-S в Сирии, пишет портал Avia.Pro. БПЛА слишком близко подошел к российской авиабазе в городе Камышлы, поэтому пришлось указать ему на недопустимость подобных действий.

Авторы отмечают, что боевой самолет провел несколько маневров и показал, что в случае приближения к базе беспилотник будет сбит. Турецкий оператор очень быстро понял намек, так как БПЛА практически сразу удалился.

На портале также появилась видеозапись с маневрами истребителя Су-35, но сделана она уже после того, как беспилотник покинул окрестности Камышлы. Самолет буквально пару минут пробыл в воздухе, после чего вернулся на базу.

Данный инцидент произошел после заявления МИД Турции о нарушении Россией соглашения по курдам. Вполне вероятно, что Анкара проводит разведку перед началом крупномасштабного наступления на РПК.

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