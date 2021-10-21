В 15 километрах от границы между Сирией и Турцией был сбит российский беспилотник. Об этом сообщает издание avia.pro.

Согласно имеющейся информации, БПЛА был сбит в районе сирийского населённого пункта Ахтарин 21 октября около полудня. Речь идёт о беспилотнике «Орлан-10», который проводил разведку.

Отмечается, что поблизости находится военная турецкая база и, по всей видимости, именно по этой причине беспилотник был сбит. Впрочем, уточняется, что о том, что БПЛА был именно сбит, заявили джихадисты. Однако на самом беспилотнике нет следов попаданий.

Предполагается, что его поразили турецкие средства радиоэлектронной борьбы. В частности, на это указывает раскрывшийся парашют, который срабатывает при потере связи или при технических неисправностях.

Со стороны России инцидент на данный момент не был прокомментирован.

Недавно мы сообщали о том, что Турция начала наступление в северной части Сирии. Как сообщается, турецкие войска и поддерживающие их боевики атаковали город Тель-Тамр.