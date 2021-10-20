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Турецкие войска и поддерживающие их боевики атаковали сирийский город Тель-Тамр, расположенный в северной части страны. Портал Avia.Pro сообщил, что наступление продолжалось почти всю ночь, однако вопреки ожиданиям, тьма не помогла террористам прорваться в населенный пункт.

ВС Турции организовали массированный артиллерийский обстрел, обеспечивая боевикам свободу передвижений. Под покровом ночи они попытались напасть на город, однако курды были наготове. Поэтому противостояние завершилось в их пользу. Протурецкие силы были вынуждены отступить и понесли потери. Эксперты считают, что произошло это из-за отсутствия бронетехники в распоряжении боевиков.

Отдельно отмечается, что турецкое наступление началось примерно в 80 километрах от города Камышлы, где располагается одна из российских военных баз. Поэтому вертолеты РФ вполне могут оказать курдам поддержку, если ситуация станет критической.

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