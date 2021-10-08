Армения достигла соглашения с Ираном и намеревалась пропустить его войска на территорию города Зангезур. Однако все планы разрушила Россия. Портал Avia.Pro сообщает, что она не пустила иранские подразделения в страну, сославшись якобы на недовольство России.

Азербайджанское издание Haqqin пишет, что в Иране сперва сообщают, что Армения намерена отдать ему Зангезур под строительство военной базы и для повышения обороноспособности страны. Потом они заявляют, что все будет наоборот, что эти территории займут Баку, Москва и Тель-Авив, которые будут зорко следить за Ираном, а также готовить нападение на него.

Из официальных источников известно только то, что Иран планировал построить в регионе военную базу. Причем ранее это должна была сделать Россия, но она отказалась. Все остальное пока находится под вопросом.