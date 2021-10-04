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В провинциях Алеппо, Хама и Идлиб появляются новые турецкие базы, пишет портал Avia.Pro. Авторы отмечают, что эти объекты тут же заполняются военнослужащими и техникой, что говорит о подготовке Анкары к боевым действиям.

Сирийские правительственные силы и российские ВКС также не дремлют. Они наносят удары по районам, в которых сконцентрированы протурецкие джихадисты. Причем присутствие там военнослужащих ВС Турции игнорируется, так как Анкара официально заявляет, что не вводила в Сирию войска.

Эксперты портала заявляют, что сейчас на территории САР находится почти 80 турецких баз. В случае агрессивных действий джихадистов эти объекты также могут быть атакованы российскими ВКС и понести серьезные потери. Удары по ним наносят и правительственные силы, использующие артиллерийские установки.

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