В провинциях Алеппо, Хама и Идлиб появляются новые турецкие базы, пишет портал Avia.Pro. Авторы отмечают, что эти объекты тут же заполняются военнослужащими и техникой, что говорит о подготовке Анкары к боевым действиям.

Сирийские правительственные силы и российские ВКС также не дремлют. Они наносят удары по районам, в которых сконцентрированы протурецкие джихадисты. Причем присутствие там военнослужащих ВС Турции игнорируется, так как Анкара официально заявляет, что не вводила в Сирию войска.

Эксперты портала заявляют, что сейчас на территории САР находится почти 80 турецких баз. В случае агрессивных действий джихадистов эти объекты также могут быть атакованы российскими ВКС и понести серьезные потери. Удары по ним наносят и правительственные силы, использующие артиллерийские установки.