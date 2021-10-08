В воздушное пространство Сирии попытался вторгнуться истребитель турецких ВВС, однако на его перехват тут же были подняты российские самолеты Су-30, сообщает портал Avia.Pro. Он ссылается на Телеграм-канал «Милитарист», авторы которого пишут, что турецкие летательные аппараты были обнаружены над северо-восточной частью провинции Алеппо.

Эксперты портала предполагают, что Турция намеревалась нанести удар по региону, однако их своевременное обнаружение позволило избежать атаки. Российские истребители скорее всего выдворили турецкие самолеты за пределы Сирии, после чего вернулись на базу «Хмеймим».

Ситуацию официально не комментируют ни турецкая, ни российская стороны. Однако на фоне ситуации в Сирии подобные действия Турции вполне возможны.