Россия остается единственной страной в мире, на вооружении которой имеются средства борьбы с гиперзвуковыми ракетами. Она подтвердила это на полигоне в Астраханской области, где задействовала комплексы ПВО/ПРО для отражения удара, нанесенного именно таким оружием, пишет портал Avia.Pro.

Авторы ссылаются на издание «Известия», которые рассказали об учениях. Маневры проводились в рамках стандартной программы, однако одной из главных целей было все же противодействие гиперзвуковым ракетам. Причем войска ПВО отлично справились с поставленными задачами. Также они успешно поразили остальные воздушные цели, имитирующие самолеты, вертолеты и беспилотные аппараты.

Напомним, что в распоряжении РФ сегодня имеются комплексы С-400 «Триумф» и С-500 «Прометей», способные уничтожать гиперзвуковое оружие. Также с этой задачей могут справиться лазерные установки и системы противоракетной обороны.