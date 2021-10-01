Соединенные Штаты радуются первому успешному тесту гиперзвукового оружия, однако у них нет ни единого шанса догнать Россию в этой сфере. В распоряжении РФ уже имеется три разновидности ракет, позволяющих действовать на суше, в воздухе и на земле.

Речь идет о боезарядах с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард», а также ракетах воздушного базирования «Кинжал» и «Цирконах», которые на дня завершили испытания на надводных кораблях. Как говорил министр обороны Сергей Шойгу, «Можем спички, можем соль, можем то, чем травят моль».

США пока только тратят огромные деньги на разработку гиперзвуковых ракет. На следующий год только на эти цели пентагон потребовал 4 миллиарда долларов. Еще 250 миллионов он намерен потратить на продолжение разработки средств ПВО, которые смогут перехватывать оружие, летящее к цели со скоростью выше 8 Махов.

У РФ тем временем уже имеется зенитно-ракетная система С-500, которая способна обнаруживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты. Кроме того, Москва продолжает активно работать в этом направлении.