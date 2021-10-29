Уже в скором времени медицинские учреждения в России смогут использовать устройства, которые имеют функцию распознавания лиц. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» заявил директор по продуктам компании NtechLab Денис Гришин в рамках проекта «КиберРеальность».

Устройства, о которых идёт речь, являются носимыми, они будут использоваться для идентификации пациентов. Они способны считывать биометрические данные, за счёт чего определяют личность человека. Так медики смогут без проблем найти медкарту пациентов. Подобные устройства, как было отмечено, уже есть в российской медицине.

Также Гришин рассказал, что система поможет защитить людей от опасных последствий во время проведения мероприятий с участием большого количества людей. К примеру, она сможет выявлять людей, которым стало плохо во время концерта.

Ранее мы сообщали, что в России собираются разработать систему для выявления людей, которые курят в неположенных местах. Технология будет регистрировать факт курения и отправлять информацию в органы, ответственные за безопасность.