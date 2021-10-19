В РИА «Новости» отметили, что специалисты «Ростеха» принялись за создание новых ПЗРК, способных намного увеличить возможности подразделений противовоздушной обороны.

Отмечается, что радиус действия нового ракетного комплекса составит примерно 10 километров. Его главной особенностью станет высокая точность стрельбы. Для этого планируется повысить чувствительность механизмов самонаведения. Основным предназначением ПЗРК станет ликвидация воздушных объектов, имеющих малые габариты. К ним обычно относятся дроны и барражирующие снаряды.

Такие цели сложно уничтожать, используя стандартные системы ПВО, предназначенные для сбивания крылатых ракет и самолетов. Название нового оружия не раскрывается, однако эксперты считают, что, скорее всего, речь идет об ПЗРК «Метка», о котором ранее рассказывал Олег Салюков, главком Сухопутных вооруженных сил.