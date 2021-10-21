Учёные установили, что уровень тестостерона влияет на склонность к изменам.

Как сообщается, учёные уже давно установили, что у мужчин «беспорядочное сексуальное поведение» связано с уровнем тестостерона. В новом исследовании было доказано, что мужчины с высоким уровнем тестостерона более склонны к изменам.

В рамках исследования были взяты образцы слюны у 1599 мужчин и 2123 женщин. Кроме того, им нужно было ответить на вопросы о сексуальном поведении. Выяснилось, что мужчины, уровень тестостерона которых был высоким, чаще имели более одного сексуального партнёра одновременно. Также они чаще занимались сексом с женщинами, а не мастурбировали. При этом отмечается, что у мужчин, которые имеют детей, женаты или живут с партнёрами, уровень тестостерона ниже.

Что касается женщин, то высокий уровень тестостерона у них влиял на частоту мастурбации и однополого секса. По словам специалистов, это интересная связь, так как уровень тестостерона у женщин и сольный секс у них проявляется сильнее, чем у мужчин.

Ранее мы сообщали о безопасном устройстве для контрацепции мужчин, которое разработала студентка из Германии Ребекка Вайс. Как сообщается, разработка основана на ультразвуке, который при этом не оказывает влияния на гормоны.