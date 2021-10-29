Россияне все чаще отправляются в Беларусь, чтобы обзавестись европейским автомобилем с пробегом. Причина этого вполне понятна. Ведь если в РФ LADA Vesta последней модели обходится в миллион рублей, то в Беларуси столько же нужно отдать за Peugeot 308, Ford Focus либо Renault Megane, привезенные из Европы и использовавшиеся не более 4 лет.

При этом даже не нужно платить за растаможку авто, так как в Белоруссии действует так называемый «140 указ». Он подразумевает скидку в 50 процентов для инвалидов и других льготников страны на таможенное оформление машин из Европы.

Указ действует с 2019 года и с тех же самых пор льготники Беларуси предлагают всем желающим сэкономить на растаможке за скромные 200-500 долларов. В России для такого авто потребуется оформить ПТС в электронном виде, а также заплатить утилизационный сбор, чтобы ездить, не опасаясь проблем с ГИБДД.