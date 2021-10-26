Россияне могут получить новую выплату в размере одной тысячи рублей. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Как сообщается, предназначается новая выплата для пожилых граждан. Кроме того, получить её они могут лишь в том случае, если пройдут полный курс вакцинации от коронавируса – то есть, поставят обе прививки.

Для осуществления данных выплат уже был сформирован денежный фонд, который составляет на данный момент пять миллионов рублей. В дальнейшем планируется, что сумма будет расти. Для получения выплаты требуется оформить заявление. Сделать это можно в пункте, где была поставлена вакцина, либо в отделении социальной защиты.

Также отмечается, что в некоторых регионах России для граждан, которые поставили прививку от коронавируса, предусмотрены и другие поощрения.

Ранее мы сообщали о том, что в Москве поставившие вакцину пенсионеры могут получить выплату в размере 10 тысяч рублей. Однако выплата положена вместо подарочного набора “С заботой о здоровье”.