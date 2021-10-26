Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россияне могут получить новую выплату в размере одной тысячи рублей. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Как сообщается, предназначается новая выплата для пожилых граждан. Кроме того, получить её они могут лишь в том случае, если пройдут полный курс вакцинации от коронавируса – то есть, поставят обе прививки.

Для осуществления данных выплат уже был сформирован денежный фонд, который составляет на данный момент пять миллионов рублей. В дальнейшем планируется, что сумма будет расти. Для получения выплаты требуется оформить заявление. Сделать это можно в пункте, где была поставлена вакцина, либо в отделении социальной защиты.

Также отмечается, что в некоторых регионах России для граждан, которые поставили прививку от коронавируса, предусмотрены и другие поощрения.

Ранее мы сообщали о том, что в Москве поставившие вакцину пенсионеры могут получить выплату в размере 10 тысяч рублей. Однако выплата положена вместо подарочного набора “С заботой о здоровье”.

Вам может понравиться

Эксперт считает, что договориться с “Газпромом” сейчас может только Медведчук

Украинский политолог Владислав Мулык заявил, что власти Украины сейчас не способны проводить конструктивные переговоры с Россией по вопросу газа. Об этом он заявил на Facebook-странице. По мнению эксперта, Кремль или
  • Анна
  • 24.10.2021
  • читать 1 минуту

Sohu: Маневры российского МиГ-31 у берегов Аляски заставили американских военных “разинуть рты” от удивления

Российский перехватчик МиГ-31 произвел впечатление на американских военнослужащих на Аляске и заставил их «разинуть рты» от удивления и восхищения четкими и виртуозными действиями. Этот надолго запомнившийся американцам эпизод произошел несколько

Спецназ США проводит учения на шведском острове Готланд

На принадлежащем Швеции острове Готланд в Балтийском море стартовали учения подразделений американского спецназа. Местный канал SVT показал прибытие военно-транспортного самолета ВС США, который совершил посадку прямо на грунтовую автодорогу. Дэвид
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 октября – облачно с прояснениями, до 6 °C | город Мытищи: погода, 26 октября – пасмурно, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 октября – облачно с прояснениями, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 октября – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 26 октября – небольшая облачность, до 6 °C | Подольск: погода, 26 октября – переменная облачность, до 5 °C | Армавир: погода, 26 октября – небольшая облачность, до 9 °C |