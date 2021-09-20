читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты установили, что ультрафиолет снижает вероятность тяжёлого течения коронавируса.

В исследовании участвовало около полумиллиона человек из Великобритании. У них проводились измерения уровня витамина D, который демонстрирует количество получаемого ультрафиолета. Оказалось, что если в течение нескольких недель до заражения коронавирусом человек получал достаточное количество ультрафиолета, то заметно повышались его шансы избежать смерти и тяжёлого случая заболевания.

Отмечается, что связь между недостатком ультрафиолета и повышенной восприимчивостью к инфекциям учёные обнаружили ещё раньше. Однако в других исследованиях специалисты старались доказать, что этой связи нет, и повышенная восприимчивость связана с иными факторами. Проведённое исследование доказало, что связь между дефицитом витамина D и восприимчивостью к заболеваниям всё же существует.

Ранее учёные заявили, что благодаря мутация коронавирус стал лучше переноситься воздушным путём. Это было подтверждено в ходе проведённых исследований с добровольцами.

Вам может понравиться

В организме у пациентов с Эболой обнаружили вирус пятилетней давности

Специалисты объяснили причину вспышки лихорадки Эбола, которая произошла в Гвинее в начале 2021 года. Как сообщается, в Гвинее с февраля по апрель 2021 года было зафиксировано 16 случаев заболевания лихорадкой
  • Анна
  • 18.09.2021
  • читать 1 минуту

Иммунитет человека так же уникален, как ДНК и отпечаток пальца

Команда исследователей из Нидерландов отметила, что человеческая иммунная система так же уникальна, как отпечаток пальца или ДНК. Согласно их словам, иммунитет обладает огромным арсеналом белков с высокой концентрацией, способных трансформироваться

Учёные из США выяснили, что из-за мутаций коронавирус стал лучше передаваться по воздуху

Американские специалисты установили, что коронавирус благодаря мутации стал лучше переноситься по воздуху. Об этом сообщает Clinical Infectious Diseases. В ходе исследования учёные провели анализ 49 случаев заражения коронавирусом, при этом
  • Анна
  • 18.09.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 сентября – переменная облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 20 сентября – небольшой дождь, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 сентября – ясно, до 15 °C | Королев: погода, 20 сентября – небольшой дождь, до 24 °C | Подольск: погода, 20 сентября – небольшой дождь, до 6 °C | Армавир: погода, 20 сентября – небольшой дождь, до 21 °C |