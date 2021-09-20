Специалисты установили, что ультрафиолет снижает вероятность тяжёлого течения коронавируса.

В исследовании участвовало около полумиллиона человек из Великобритании. У них проводились измерения уровня витамина D, который демонстрирует количество получаемого ультрафиолета. Оказалось, что если в течение нескольких недель до заражения коронавирусом человек получал достаточное количество ультрафиолета, то заметно повышались его шансы избежать смерти и тяжёлого случая заболевания.

Отмечается, что связь между недостатком ультрафиолета и повышенной восприимчивостью к инфекциям учёные обнаружили ещё раньше. Однако в других исследованиях специалисты старались доказать, что этой связи нет, и повышенная восприимчивость связана с иными факторами. Проведённое исследование доказало, что связь между дефицитом витамина D и восприимчивостью к заболеваниям всё же существует.

Ранее учёные заявили, что благодаря мутация коронавирус стал лучше переноситься воздушным путём. Это было подтверждено в ходе проведённых исследований с добровольцами.