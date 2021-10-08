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Российские ВКС начали атаковать районы в Сирии, где располагаются турецкие военные объекты. Об этом сообщает avia.pro.

Как сообщается, даже после встречи президентов России и Турции Анкара не собирается выполнять свои обязательства по Идлибу. Кроме того, Турция отправила сюда ещё больше своих войск и развернула новые военные базы. Никаких договоренностей с Россией насчёт этого достигнуто не было.

В итоге, сейчас ВКС РФ, а также сирийские войска, начали атаковать пункты турецких военных баз, не обращая внимания на претензии Турции. Кроме того, атака ведётся и по позициям террористов. Также сообщается, что на возводимых турецких базах скрываются боевики, а присутствие военных Турции сведено к минимуму.

Недавно в Сети была опубликована карта, на которой было показано наступление сирийской армии в провинции Идлиб. В частности, планируется освободить от террористов всю южную часть провинции.

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