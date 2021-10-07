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В Сеть попала карта наступления сирийской армии, которая намерена одним завершающим рывком освободить территорию провинции Идлиб от террористов. В настоящий момент к интенсивной наступательной операции готовятся не только правительственные силы, но и российские военнослужащие. Ведь ВСК РФ отводится одна из главных ролей.

Дамаск планирует зачистить от террористов всю южную часть провинции. Помимо этого, правительственные силы собираются вернуть контроль над стратегически важной трассой М4 и освободить районы страны, расположенные севернее этой дороги.

По мнению аналитиков, контроль над трассой позволит свести к минимуму риски нападений на гражданских ли и военных, которые постоянно предпринимались боевиками в последнее время. Кроме того, правительственные силы смогут продолжить наступление и окончательно изгнать террористов из Идлиба.

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