Североатлантический альянс готовит против России настоящую «войну роботов», заявил основатель организации «Стоп НАТО» Рик Розофф. В своей публикации в издании Anti-Bellum он рассказал о несколько необычных учениях, которые прошли в Португалии в середине сентября.

По словам эксперта, на этих маневрах военнослужащие НАТО отрабатывали пилотирование инновационных роботизированных комплексов, которые способны действовать вместе с морскими беспилотниками. Участвовали в кампании как американские военные, так и представители армий Италии, Польши, Великобритании, Турции, Португалии и Бельгии.

Розофф отмечает, что целью учений НАТО называет проверку совместимости морских боевых беспилотных систем. Однако на деле США и их союзники просто ответили России на демонстрацию боевых роботов в ходе маневров «Запад-2021». Они показали, что не уступают РФ в сфере производства такой техники и готовы задействовать ее в случае начала вооруженного конфликта.