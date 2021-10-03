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Североатлантический альянс готовит против России настоящую «войну роботов», заявил основатель организации «Стоп НАТО» Рик Розофф. В своей публикации в издании Anti-Bellum он рассказал о несколько необычных учениях, которые прошли в Португалии в середине сентября.

По словам эксперта, на этих маневрах военнослужащие НАТО отрабатывали пилотирование инновационных роботизированных комплексов, которые способны действовать вместе с морскими беспилотниками. Участвовали в кампании как американские военные, так и представители армий Италии, Польши, Великобритании, Турции, Португалии и Бельгии.

Розофф отмечает, что целью учений НАТО называет проверку совместимости морских боевых беспилотных систем. Однако на деле США и их союзники просто ответили России на демонстрацию боевых роботов в ходе маневров «Запад-2021». Они показали, что не уступают РФ в сфере производства такой техники и готовы задействовать ее в случае начала вооруженного конфликта.

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  • Анна
  • 01.10.2021
  • читать 1 минуту
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