Визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву привлекает к себе немало внимания, так как она уже давно стала для России символом контролирования Украины со стороны Штатов.

Как отмечается, Нуланд во времена Майдана являлась помощником госсекретаря США. Она посещала Украину и угощала активистов печеньем. С 2019 года ей был запрещён въезд в РФ, но теперь ей дали въездную визу.

Целью визита Нуланд в Россию является достижение стабильных и предсказуемых отношений между странами. Как заявляет издание «РИА Новости», одной из главных целей переговоров является донесения до Кремля мнения США по вопросам двусторонней повестки, а также различных региональных тем, таких как Ближний и Дальний Восток. Также будет затронут вопрос Украины.

Ранее мы сообщали о том, что ради того, чтобы Виктории Нуланд разрешили въезд в Россию, США сняли санкции с одного из граждан России. Но о ком ведётся речь не уточняется.